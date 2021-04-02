«Трактор» предлагает Ткачеву 150 млн рублей за два года, Пулккинену – 125 млн

Стали известные детали контрактов, которые предлагает форвардам и .

По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», обоим нападающим, выступавшим за «Локомотив» в завершающемся сезоне, предложены соглашения на два года.

По условиям сделки, Ткачев будет получать 75 миллионов рублей в год, Пулккинен заработает 60 миллионов за один год и 65 миллионов – за второй.

27-летний Ткачев перешел в «Локомотив» из в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне он набрал 28 очков (10+18) в 53 матчах регулярного чемпионата , в плей-офф на его счету 8 очков (4+4) в 11 играх. Ранее сообщалось, что ярославцы не планируют продлевать с ним контракт из-за высокой зарплаты.

29-летний Пулккинен стал игроком в ноябре прошлого года в результате обмена с . В 24 матчах регулярного чемпионата финн набрал 16 очков (7+9), добавив к ним 9 баллов (7+2) в 11 играх Кубка Гагарина. В начале апреля появилась информация о том, что он, скорее всего, покинет «Локомотив».