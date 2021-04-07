У капитана «Авангарда» Емелина обнаружены следы наркотических веществ в анализах («Бизнес Online»)

В анализах защитника «Авангарда» обнаружены следы наркотических веществ, утверждает «Бизнес Online».

По предварительным данным, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов.

В пресс-службе МВД сообщили, что данные медицинской экспертизы поступили в ведомство, в ближайшее время начнется проверка.

Если факт употребления наркотиков подтвердится, Емелин может быть привлечен к административной ответственности.

Более того, в случае подтверждения материалы будут переданы в два подразделения МВД — управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) и главное следственное управление. Там должны проверить, усматривается ли в данном случае состав преступления.

Емелин был госпитализирован после первого матча с в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Сообщалось, что у него диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность. Он был доставлен в НИИ имени Склифосовского в Москве.

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