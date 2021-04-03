Квартальнов о 3-м периоде: «Уступили немного «Авангарду». Два наброса – что тут скажешь… Такие мусорные голы забивают в плей-офф»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения от «Авангарда» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина.
– Уступили. Многого не скажу. Забили всего один гол, хотя моменты были.
Два наброса – что тут скажешь… В плей-офф такие мусорные голы забивают. Нам, наверное, надо поучиться этому.
– Когда ждать Даниса Зарипова и Стефана Да Косту? Их не хватало сегодня?
– Когда проигрываем – все замечаем. Пока не могу сказать, кто будет играть в следующем матче.
– В третьем период уступили по броскам и контролю шайбу. Можно сказать, что не хватило физики?
– Соглашусь, что уступили немного. Мы много вбрасываний проигрывали – у соперника сразу было преимущество. Но у нас были моменты – мы не забили.
В начале третьего периода отдали инициативу. Вроде бы контролировали шайбу, но получился такой нежданный гол, – сказал Квартальнов.
«Авангард» вырвал победу на 59-й минуте: хватило дальних бросков и траффика на пятачке