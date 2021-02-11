Лайне о «Коламбусе»: «У меня даже нет возможностей проявить себя. Я в незнакомой ситуации»

Нападающий рассказал о проблемах, которые у него возникли в новом клубе.

«Я всегда всем говорил, что я ни о чем не волнуюсь до тех пор, пока получаю шансы. Так что для меня сейчас в какой-то степени сложилась незнакомая ситуация. У меня даже нет возможностей проявить себя. Такого раньше не было со мной. Но, полагаю, иногда такое случается.

Я должен играть так же, играть с таким же усердием и надеяться, что это приведет к тому, что я смогу проявлять себя и забивать голы», – сказал Лайне The Athletic.

В текущем сезоне игрок, перешедший из «Виннипега», набрал 14 (7+7) очков за «Коламбус» за 27 игр, а также несколько раз по ходу чемпионата был усажен на лавку по разным причинам. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Торторелла посадил Лайне на скамейку после 2 голов «Флориды» в 3-м периоде. Ранее он набрал первые очки за 8 матчей