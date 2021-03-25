Владимир Крикунов: «В плей-офф игра у «Динамо» не получилась. Никто не смог заменить Кагарлицкого»

Главный тренер московского высказался после заключительного матча плей-офф КХЛ против (0:4, 1-4).

– Мы отыграли весь чемпионат неплохо, но в плей-офф игра не получилась. Первую сыграли хорошо, а потом что-то не пошло. Ребята все хотели выиграть. Старались, бились. Сегодня нахватали удалений. Так бывает в спорте.

– Первое звено – это главная причина? Другие звенья не помогали?

– У нас и первое выпало. Кагарлицкий сломал челюсть. Поэтому первое звено в своем составе и не сыграло. Дальше мы пробовали разных ребят, но никто не смог заменить Кагарлицкого.

– В чем причина такой реализации? Много моментов создавали...

– 75 процентов голов забивало первое звено. Остальные поддерживали, жаль, что молодые не забивали.

– Согласны, что все усиления не сыграли в сезоне?

– В этом плане я соглашусь, особенно [обмен] Пулккинена на Пяярви. У Верещагина уже долго держится температура. Никто не может понять, что с ним.

– Нет ли разочарования в первом звене? Яшкин и Шипачев могли себя проявить лучше.

– Возможно, но, может, просто с другими не получилось, – сказал Крикунов.