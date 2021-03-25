Кросби набрал 1300 очков за 1017 матчей – 8-й показатель в истории НХЛ

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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:0). 

Третье набранное в матче очко стало для него 1300-м в НХЛ. В 1017 матчах в активе игрока 475 голов и 825 голевых передач. 

Быстрее Кросби 1300 очков в истории лиги набрали только 7 игроков – Уэйн Гретцки (за 539 матчей), Марио Лемье (633), Марсель Дионн (946), Фил Эспозито (966), Стив Айзерман (982), Брайан Троттье и Яромир Ягр (по 1014). 

В целом Кросби – 36-й игрок в истории лиги, достигший этой отметки и 3-й среди действующих игроков после Джо Торнтона (1521) и Александра Овечкина (1305). 

В текущем сезоне у канадца стало 37 (13+24) очков в 33 играх. 

 
 

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