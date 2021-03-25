Кросби набрал 1300 очков за 1017 матчей – 8-й показатель в истории НХЛ

Капитан сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (4:0).

Третье набранное в матче очко стало для него 1300-м в НХЛ. В 1017 матчах в активе игрока 475 голов и 825 голевых передач.

Быстрее Кросби 1300 очков в истории лиги набрали только 7 игроков – Уэйн Гретцки (за 539 матчей), (633), Марсель Дионн (946), Фил Эспозито (966), Стив Айзерман (982), Брайан Троттье и (по 1014).

В целом Кросби – 36-й игрок в истории лиги, достигший этой отметки и 3-й среди действующих игроков после Джо Торнтона (1521) и Александра Овечкина (1305).

В текущем сезоне у канадца стало 37 (13+24) очков в 33 играх.