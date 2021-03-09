Овечкин, Малкин, Гусев и Бобровский вошли в сборную разочарований первой части сезона НХЛ (The Athletic)

The Athletic составил сборную разочарований первой части сезона .

В команду хоккеистов, которые не лучшим образом начали чемпионат, попали четыре россиянина – ( ), ( ), Никита Гусев ( ) и ( ).

Полный состав выглядит таким образом:

Нападающие:

– – ;

Александр Овечкин – Евгений Малкин – ;

– – ;

– Алексис Лафреньер – .

Защитники:

– ;

– ;

– .

Вратари:

, Сергей Бобровский, .