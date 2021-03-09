Овечкин, Малкин, Гусев и Бобровский вошли в сборную разочарований первой части сезона НХЛ (The Athletic)

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The Athletic составил сборную разочарований первой части сезона НХЛ.

В команду хоккеистов, которые не лучшим образом начали чемпионат, попали четыре россиянина – Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Гусев («Нью-Джерси») и Сергей Бобровский («Флорида»).

Полный состав выглядит таким образом:

Нападающие:

Тэйлор ХоллМика ЗибанежадДжефф Скиннер;

Александр Овечкин – Евгений Малкин – Зак Паризе;

Мэтт ДюшенРайан ДжохансенМакс Доми;

Никита Гусев – Алексис Лафреньер – Энтони Манта.

Защитники:

Эрик КарлссонСет Джонс;

Миро ХейсканенОливер Экман-Ларссон;

Джош МорриссиДжейк Труба.

Вратари:

Кэри Прайс, Сергей Бобровский, Мэтт Мюррей.

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