Овечкин, Малкин, Гусев и Бобровский вошли в сборную разочарований первой части сезона НХЛ (The Athletic)

The Athletic составил сборную разочарований первой части сезона НХЛ.
В команду хоккеистов, которые не лучшим образом начали чемпионат, попали четыре россиянина – Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Гусев («Нью-Джерси») и Сергей Бобровский («Флорида»).
Полный состав выглядит таким образом:
Нападающие:
Тэйлор Холл – Мика Зибанежад – Джефф Скиннер;
Александр Овечкин – Евгений Малкин – Зак Паризе;
Мэтт Дюшен – Райан Джохансен – Макс Доми;
Никита Гусев – Алексис Лафреньер – Энтони Манта.
Защитники:
Миро Хейсканен – Оливер Экман-Ларссон;
Вратари:
Кэри Прайс, Сергей Бобровский, Мэтт Мюррей.