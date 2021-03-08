КХЛ о заявлении «Автомобилиста»: «Публикация нарушает регламент, будут дисциплинарные санкции»

Пресс-служба КХЛ отреагировала на заявление «Автомобилиста» по поводу судейства в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Авангарда» (3:4 2ОТ, 1-3).

«Данная публикация клуба нарушает регламент КХЛ, к «Автомобилисту» будут применены дисциплинарные санкции.

Согласно установленной процедуре, клуб направил в судейско-экспертную комиссию моменты, которые будут рассмотрены в надлежащем порядке, и по ним клуб получит оценку», – сообщили в пресс-службе лиги.

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