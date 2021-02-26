Знарок на вопрос о возможном переходе Панарина в «Спартак»: «Вы сейчас раскачиваете обстановку. Я готовлюсь к плей-офф»

Главный тренер прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду Артемию Панарину.

«Вбросы про Панарина в «Спартаке»? Вы, наверное, по-другому хотели задать вопрос? Я готовлюсь к плей-офф, а вы сейчас раскачиваете обстановку.

Что касается противостояний между болельщиками, то вам лишь бы куда-то залезть. Всегда так было и всегда так будет. Во всех противостояниях. Естественно, мы готовы. Те болельщики, которые нас уважают и любят, всегда останутся вместе с командой. Бывают и удачи, и неудачи. Мы максимально готовимся к играм, чтобы порадовать наших болельщиков», – сказал Знарок.

Напомним, тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. После этого Панарин на время покинул расположение «Рейнджерс».

Ранее появилась информация о том, что клуб может выкупить контракт форварда. Сообщалось, что он может перейти в «Спартак».

Отметим, что жена Панарина Алиса – дочь Олега Знарка.

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