Чехович о политике: «Овечкин поддерживает одну сторону, Панарин – другую, это нормально»

Нападающий прокомментировал тот факт, что игроки высказываются на тему политической ситуации в России.

– Следите ли за общественно-политической и социальной ситуацией в стране?

– Тяжело за этим не следить, каждый за этим наблюдает.

– Как относитесь к высказываниям на эту тему хоккеистов, которые играют в Америке? Они живут там, а не здесь, при этом своими высказываниями создают какой–то эмоциональный фон.

– Я не вижу в этом ничего плохого. У каждого есть свое мнение и каждый формулирует его так, как считает нужным.

В том, что говорит Панарин, я не вижу ничего странного. Овечкин поддерживает одну сторону, Панарин – другую, это нормально, – сказал Чехович.

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