Чехович о политике: «Овечкин поддерживает одну сторону, Панарин – другую, это нормально»

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович прокомментировал тот факт, что игроки НХЛ высказываются на тему политической ситуации в России.
– Следите ли за общественно-политической и социальной ситуацией в стране?
– Тяжело за этим не следить, каждый за этим наблюдает.
– Как относитесь к высказываниям на эту тему хоккеистов, которые играют в Америке? Они живут там, а не здесь, при этом своими высказываниями создают какой–то эмоциональный фон.
– Я не вижу в этом ничего плохого. У каждого есть свое мнение и каждый формулирует его так, как считает нужным.
В том, что говорит Панарин, я не вижу ничего странного. Овечкин поддерживает одну сторону, Панарин – другую, это нормально, – сказал Чехович.
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