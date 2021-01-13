Мэттьюс набрал очки в 15-м матче подряд. У него 16 голов в 17 играх сезона

Форвард набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (7:3).

Американец продлил свою результативную серию до 15 матчей.

В истории «Лифс» было только 5 игроков с более длинными сериями – Эдди Ольчик (18 игр, сезон-1989/90), Дэррил Ситтлер (18, 1977/78), Дэйв Андрейчук (16, 1993/94), Джон Андерсон (16, 1983/84), Бэйб Дай (16, сезон-1921/22).

В активе Мэттьюса стало 16 голов в первых 17 играх сезона, он лидирует в снайперской гонке.

С 2005 года до него такой старт удавался только трем игрокам – Александру Стеену (2013/14), (2017/18) и (2019/20).

В бомбардирской гонке он идет на 4-м месте с 25 (16+9) очками, уступая Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (32 и 28 баллов) и одноклубнику Митчу Марнеру (27).