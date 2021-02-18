Панарин – 1-я звезда матча с «Филадельфией»: победный буллит, ассист и 8 бросков

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 Б). 

Россиянин впервые вышел на лед после травмы, полученной в игре с «Бостоном» (2:3 ОТ) 11 февраля. Он пропустил 2 матча. 

В этой игре на его счету 11-я голевая передача в сезоне при шайбе Брендана Смита, а также решающий бросок в серии буллитов. 

Игровое время Панарина – 22:07 (5:17 – в большинстве, полезность «-1»), в его активе 8 бросков в створ и 2 перехвата. 

У него стало 16 (5+11) очков в 13 матчах сезона. 

 
 

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