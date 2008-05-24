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    Дисквалификация Войнова сокращена. Он может вернуться в НХЛ после 41 матча сезона

    Теги дисквалификации Вячеслав Войнов НХЛ Хоккей

    Арбитражный суд принял решение о сокращении дисквалификации в НХЛ защитника Вячеслава Войнова.

    Напомним, лига дисквалифицировала россиянина на весь следующий сезон. После чего хоккеист подал апелляцию на это решение.

    В результате арбитр поддержал наказание НХЛ для Войнова, но внес в дисквалификацию 41 матч нынешнего сезона. В связи с этим Войнов сможет вернуться на лед, отбыв еще 41 матч дисквалификации.

    Напомним, что в 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.

    После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

    В июле этого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Он пытался добиться приостановления дисквалификации и вернуться в лигу. 

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