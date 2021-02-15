«Лада» представила нового маскота клуба – Ирину Хакаладу

ХК совместно с «Тенниси.бет» презентовал болельщикам нового маскота – Ирину Хакаладу. Ростовая кукла слегка похожа на политика, журналистку и бизнес-коуча Ирину Хакамаду.

Хакаладу тепло приняли болельщики, а она, в свою очередь, проявила чудеса владения клюшкой и дала хоккеистам любимого клуба ряд ценных указаний. Сразу после презентации маскота «Лада» победила воронежский «Буран» со счетом 6:2.

«Что может мотивировать команду в сложном сезоне? Сначала мы хотели взять в качестве маскота льва, но у нас в компании никто не хотел убирать за ним тазик. К тому же его нужно кормить мясом. Это затратно по времени и дорого. Из-за последнего закона о букмекерской деятельности мы не можем себе этого позволить. Поэтому мы решили сотрудничать с сильной и самостоятельной личностью.

Борьба со скукой и поиск развлечения во всем – часть ДНК «Тенниси» уже много лет. И наша Ирина этому наглядное подтверждение», – прокомментировал презентацию Владимир Демин, директор по маркетингу БК «Тенниси».

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