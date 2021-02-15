Дадонов сделал дубль и стал 1-й звездой матча с «Торонто». Он сравнял счет за 2 минуты до сирены и забил в овертайме

Форвард «Оттавы» стал первой звездой матча регулярного чемпионата против (6:5 ОТ).

Россиянин сделал дубль, забросив первую шайбу за 2 минуты до конца третьего периода при счете 4:5, а вторую – в овертайме.

Это были его 5-й и 6-й голы в текущем сезоне. В последних 5 матчах «Сенаторс» на его счету 5 шайб. Всего в сезоне у Дадонова стало 8 (6+2) очков в 17 матчах.

В этой игре он провел на льду 17 минут 46 секунд (3:26 – в большинстве, полезность «+2»), нанес 3 броска в створ, заблокировал 1 бросок и сделал 2 перехвата.