Роман Ротенберг: «С центральными нападающими у нас проблем нет. За Кузнецова будем бороться»

Теги Сборная России по хоккею дисквалификации Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Павел Красковский Хоккей

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о позиции центрфорварда в национальной команде.

«Мы следим за ситуацией в НХЛ, но отталкиваемся от того, какие игроки выступают в России. У нас есть план А и план Б. Смотрим все матчи: и КХЛ, и НХЛ.

С центральными нападающими у нас проблем нет. В том числе Павел Красковский, который сейчас вышел на новый уровень. Наша система игры подразумевает пять игроков в атаке и пять в обороне. Мы не испытываем кадрового голода, у нас все команды играют в лидерах, идут только к золоту.

Что касается Кузнецова – мы всегда боремся за своих игроков. Будем консультироваться с юристами. На сегодняшний день у него дисквалификация на четыре года [до июня 2023 года], но мы будем бороться.

Мы следим за ситуацией с чемпионатом мира и НХЛ. Будем работать по факту. Рассчитываем на своих игроков, но все возможно. Общаемся со всеми игроками, в том числе с ребятами из Северной Америки», – сказал Ротенберг.

В 2019 году ИИХФ наложила на нападающего Евгения Кузнецова дисквалификацию за употребление кокаина.

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