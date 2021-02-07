Роман Ротенберг: «С центральными нападающими у нас проблем нет. За Кузнецова будем бороться»

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о позиции центрфорварда в национальной команде.

«Мы следим за ситуацией в , но отталкиваемся от того, какие игроки выступают в России. У нас есть план А и план Б. Смотрим все матчи: и , и НХЛ.

С центральными нападающими у нас проблем нет. В том числе , который сейчас вышел на новый уровень. Наша система игры подразумевает пять игроков в атаке и пять в обороне. Мы не испытываем кадрового голода, у нас все команды играют в лидерах, идут только к золоту.

Что касается Кузнецова – мы всегда боремся за своих игроков. Будем консультироваться с юристами. На сегодняшний день у него дисквалификация на четыре года [до июня 2023 года], но мы будем бороться.

Мы следим за ситуацией с чемпионатом мира и НХЛ. Будем работать по факту. Рассчитываем на своих игроков, но все возможно. Общаемся со всеми игроками, в том числе с ребятами из Северной Америки», – сказал Ротенберг.

В 2019 году ИИХФ наложила на нападающего Евгения Кузнецова дисквалификацию за употребление кокаина.

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