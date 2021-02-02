Жердев о монастыре: «Мне стала близка духовная жизнь после того, что я прошел. Общаюсь, исповедуюсь, причащаюсь»

Нападающий Николай Жердев ответил на вопросы о монастыре в Пскове, в котором он находился во время проблем с алкоголем.
– Судя по вашим социальным сетям, в монастырь вы по-прежнему заезжаете?
– Да, обычно приезжаю погостить на выходные. Продолжаю общение с наместником монастыря архимандритом Спиридоном и иеромонахом Агафангелом. Эти люди мне очень сильно помогли.
– На какие темы обычно общаетесь?
– По большей части это неформальные беседы, много разговариваем на духовные темы. По-прежнему задаю определенные вопросы, прислушиваюсь к советам.
– Чем еще занимаетесь в монастыре?
– Общаюсь, исповедуюсь, причащаюсь. После всего того, через что я прошел, мне стала близка духовная жизнь.
– Помню, как вы рассказывали, что после нашего прошлого интервью ваша мама очень сильно переживала и даже расплакалась.
– Да, ведь это был непростой отрезок моей жизни и для меня, и для всех моих родных.
Сейчас и у мамы, и у папы, и у всех остальных родственников хорошее настроение, все спокойны. С родителями общаюсь довольно часто, они живут в Киеве, – сказал Жердев.
Николай Жердев: «Проблемы с алкоголем позади. Пришло время возвращаться в большой хоккей»