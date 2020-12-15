16-летний Мичков сделал первый хет-трик в МХЛ. У него 9 очков за 3 последних матча. Всего – 44 балла в 41 игре

Нападающий СКА-1946 Матвей Мичков сделал хет-трик в игре Париматч Молодежной хоккейной лиги против «Риги» (7:0).
16-летний хоккеист забивал на 26-й, 36-й и 43-й минутах. Это первый хет-трик Мичкова в МХЛ. В трех последних играх в его активе 9 (6+3) очков.
Форвард набрал 44 (29+15) очка при полезности «+20» в 41 матче текущего сезона. Мичков – лучший бомбардир СКА-1946.
В списке снайперов МХЛ Мичков уступает только 18-летнему нападающему МХК «Динамо» Александру Кисакову, на счету которого 30 голов.