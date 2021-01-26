КХЛ. СКА примет «Северсталь», «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» против «Куньлуня»

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В чемпионате КХЛ «Локомотив» примет «Куньлунь»СКА – «Северсталь», московское «Динамо» сыграет с ЦСКА, рижское «Динамо» – с «Авангардом».

Регулярный чемпионат

Локомотив – Куньлунь
Дата проведения
27 января, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Торпедо
Дата проведения
27 января, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Сочи
Дата проведения
27 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Северсталь
Дата проведения
27 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – ЦСКА
Дата проведения
27 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Авангард
Дата проведения
27 января, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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