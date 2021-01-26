КХЛ. СКА примет «Северсталь», «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» против «Куньлуня»

В чемпионате КХЛ «Локомотив» примет «Куньлунь», СКА – «Северсталь», московское «Динамо» сыграет с ЦСКА, рижское «Динамо» – с «Авангардом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 27 января, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 27 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 27 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.