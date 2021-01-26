КХЛ. СКА примет «Северсталь», «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» против «Куньлуня»

В чемпионате КХЛ «Локомотив» примет «Куньлунь», СКА – «Северсталь», московское «Динамо» сыграет с ЦСКА, рижское «Динамо» – с «Авангардом».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ