Сергей Федотов: «Темнокожие – бездельники. Кухонные разговоры белых в США именно об этом»

Бывший скаут сборной России высказался о влиянии на спорт инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.

– В НБА отменили матчи на фоне событий происходящих в Северной Америке, хоккеисты продолжают играть. Что думаете на этот счет?

– Очень рад, что мы в России. Я ужасно нетолерантный человек для Америки и Канады. Темнокожие – бездельники, ими наполнены улицы.

В США избрали некий инструмент и добиваются своей цели. Это чисто политические моменты, которые отражаются на всех областях жизни, в том числе и на спорте.

можно понять – в лиге большое количество темнокожих спортсменов. Меня удивляет то, что все реально думают, что происходящее – это борьба за их права. Они просто марионетки, которых используют для своих целей. Всему миру приходится плясать под дудки демократов или республиканцев.

Не дай бог НХЛ отреагирует как-то на эту фигню. Реакция НБА – это дело их лиги. Пусть идет в НБА и там отстаивает права темнокожих. Я тоже за справедливость, но это все не имеет никакого отношения к тому, что происходит в США в последние месяцы.

Даже если говорить о Торонто, меня удивило количество бомжей на улицах. И они почти все темнокожие. Это даже фишка в какой-то степени.

У людей есть пособие, и они могут снять себе недорогое жилье. Но им в кайф делать вид на улицах, что они бедные и живут в палатках.

Кухонные разговоры белых людей в Америке именно об этом. Темнокожие по полной пользуются сложившейся ситуацией», – сказал Федотов.

Американский спорт опять останавливается: в футболе, баскетболе и бейсболе бойкотируют матчи из-за стрельбы в чернокожего