Капризов – первая звезда недели НХЛ. У него 4 (1+3) очка в двух играх

НХЛ определила лучших хоккеистов игровой недели.
Третьей звездой назван нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 5 (2+3) очков в двух играх.
Второй звездой стал форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны, который отметился 5 (3+2) баллами в двух матчах.
Первой звездой признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, записавший на свой счет 4 (1+3) очка в двух играх.
Кажется, Капризову придется тащить атаку «Миннесоты» в одиночку. Но там хорошая оборона и даже есть шансы на плей-офф
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