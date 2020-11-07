Капризов – первая звезда недели НХЛ. У него 4 (1+3) очка в двух играх

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НХЛ определила лучших хоккеистов игровой недели.

Третьей звездой назван нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 5 (2+3) очков в двух играх.

Второй звездой стал форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны, который отметился 5 (3+2) баллами в двух матчах.

Первой звездой признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, записавший на свой счет 4 (1+3) очка в двух играх.

Кажется, Капризову придется тащить атаку «Миннесоты» в одиночку. Но там хорошая оборона и даже есть шансы на плей-офф

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