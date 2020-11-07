Капризов – первая звезда недели НХЛ. У него 4 (1+3) очка в двух играх

определила лучших хоккеистов игровой недели.

Третьей звездой назван нападающий , набравший 5 (2+3) очков в двух играх.

Второй звездой стал форвард «Филадельфии» , который отметился 5 (3+2) баллами в двух матчах.

Первой звездой признан нападающий «Миннесоты» , записавший на свой счет 4 (1+3) очка в двух играх.

Кажется, Капризову придется тащить атаку «Миннесоты» в одиночку. Но там хорошая оборона и даже есть шансы на плей-офф

Капризов сразу взорвал НХЛ: три очка, победный гол в овертайме, море восторга фанатов🔥