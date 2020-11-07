О переносе ЧМ из Беларуси могут объявить сегодня (Italehti)

Вопрос о переносе из Беларуси может быть решен в ближайшее время.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) должна вынести вердикт 27 января. Однако, как утверждает финский сайт Italehti, давление на хоккейных чиновников настолько велико, что решение ожидается уже на этой неделе. Возможно, о переносе ЧМ-2021 из Минска объявят даже сегодня: на понедельник запланировано собрание совета директоров ИИХФ.

Ранее о высокой вероятности переноса белорусской части турнира говорил глава ИИХФ Рене Фазель.

Фазель за три дня поменял мнение про ЧМ в Беларуси. Надеялся помирить Лукашенко с людьми