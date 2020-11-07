Рене Фазель: «Лукашенко сказал, что политзаключенных в Беларуси нет. После демонстраций сажают за уголовные преступления»

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился подробностями разговора с занимающим пост президента Беларуси Александром Лукашенко.
– Лукашенко почти оборвал разговор, когда мы подняли такие политические вопросы, как Конституция и оппозиция.
– Упомянули ли вы ситуацию с политическими заключенными?
– По его [Лукашенко] словам, политических заключенных [в Беларуси] нет, а после демонстраций людей сажают в тюрьмы за уголовные преступления, а не политические.
– Вы согласны с этим?
– Я не знаю.
– Среди политических заключенных есть гражданка Швейцарии [Наталья Херше]. Вы говорили об этом?
– Да, премьер-министру [Роману Головченко].
– Освободят ли ее?
– Не могу ответить на этот вопрос, – передает слова Фазеля Tribuna.com со ссылкой на Watson.
Фазель за три дня поменял мнение про ЧМ в Беларуси. Надеялся помирить Лукашенко с людьми