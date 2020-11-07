«Фазель – позор хоккея». Член Европарламента Теличка о президенте ИИХФ

Теги ИИХФ Рене Фазель Sports.ru Чемпионат мира по хоккею Политика ЧМ-2021 Хоккей

Член Европейского парламента Павел Теличка высказался о президенте ИИХФ Рене Фазеле.

Вчера, 11 января, Фазель встретился с Александром Лукашенко по поводу ЧМ-2021, который может быть перенесен из Беларуси.

«Рене Фазель – позор хоккея», – написал чешский политик.

Теличка был вице-президентом Европарламента с января 2017 года до 2019-го. Он родился в Вашингтоне в семье дипломата, был членом Коммунистической партии Чехословакии. Теличка занимал разнообразные посты в Министерстве иностранных дел Чехословакии и Чехии, с 1998 года он выступал главным переговорщиком по вопросу вступления Чехии в Евросоюз.

Фазель приехал к Лукашенко: все еще хочет спасти хоккейный ЧМ для Беларуси

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