Игорь Ларионов: «Должны были отправить Финляндию домой после 1:0, выиграть матч в первом периоде»

Главный тренер ответил на вопросы касательно результатов МЧМ-2021.

– Нужно ли относиться к молодежному чемпионату мира категорично – или золото, или позор? Или же это скорее обучение и перспектива?

– Скорее всего, обучение. Мы можем ставить высокие задачи, которые хотят выполнить все участники МЧМ.

Но это не всегда получается. Не хочется ссылаться на другие страны, которые попадают в ситуации, когда не удается выйти в финал, полуфинал.

Опыт, который ребята приобрели, может, не самый лучший. Мы не взяли медали. Хотя о медали речь не идет – мы хотели взять золото.

Медаль – это хорошо, но не для нашего хоккея. Хотя хоккей прогрессирует, становится более конкурентоспособным. Это поражение должно сделать ребят сильнее.

– Год назад также была идея играть в красивый хоккей, и мы победили Канаду в группе 6:0. Почему у сборной наступил ступор в атаке год спустя?

– Трудно понять. Задача стояла такая же – контролировать шайбу. Мы не должны за ней гоняться, мы должны ее контролировать. Пара отскоков... Если посмотреть первый гол, на картинке четыре игрока в белой форме и один – в красной.

И получается так, что канадец подобрал шайбу и бросил. Потом двойное удаление, которое завершилось вторым голом. Сложно понять, что не получилось в атаке. Канадцы провели турнир очень сильно, но в финале не забили ни одного гола.

Молодежный хоккей в какой-то степени вносит свои коррективы и непредсказуемые действия, которые очень сложно объяснить. Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота.

Матч с финнами мы должны были выиграть в первом периоде. После 1:0 у нас было много моментов – мы должны были просто отправить их домой. К сожалению, этого не случилось.

Сейчас можно ссылаться на усталость, на ненастроенность. Все ребята отработали, отпахали, отыграли не на отличном, но на хорошем уровне. Но этого не хватило, чтобы закончить турнир на высокой ноте.

– Вас этот опыт сделал сильнее?

– Безусловно. Ты попадаешь в ситуацию, когда должен понять, насколько какие-то вещи можно было исправить.

Эти моменты я проанализировал. Нужно будет найти правильный подход, факторы, которые иногда не позволяют сделать то, что хочешь, – сказал Ларионов.

Ларионов – хранитель традиций. Стиль, который он принес в молодежку – это точка отсчета для развития нашего хоккея