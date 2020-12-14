Ларионов о том, что его родственник занимался физикой молодежки: «Работа проделана очень хорошая. Не можем кивать в одну сторону»

Главный тренер ответил на вопросы относительно физического состояния команды на МЧМ-2021.

– Владислав Третьяк и Роман Ротенберг говорили, что у команды были проблемы с физикой. Что можете сказать о физическом состоянии игроков?

– Сейчас не то время, чтобы комментировать физическое состояние. Этот вопрос требует более детального рассмотрения.

Не знаю. Может, у шведов тоже была какая-то проблема с физикой. Они не попали в четверку. Поэтому говорить об этом преждевременно.

– СМИ муссируют тему, что физическая подготовка сборной слабая из-за того, что работал неизвестный тренер, родственник Ларионова – Филипп Арзамасов. Что скажете об этом?

– Работа по физике шла, как и всегда. Филипп Арзамасов много лет работал в московском , между прочим.

Поэтому здесь вопрос не кто чей родственник, а какой тренер профессионал. Мы не можем кивать в одну сторону. У нас – команда. Все люди в штабе – квалифицированные специалисты.

Понятно, что поражение – это вина тренеров. Игроки делали свое дело. Но в нашем понимании работа была проделана очень хорошая.

Причем в такое необычное время. Пандемия, карантин. Говорить, что кто-то был не готов, кто-то был слабым – не совсем правильно, – сказал Ларионов.

Роман Ротенберг: «После победы над США Россия играла все медленнее. Наша система требует современной физподготовки»