Роман Ротенберг: «У России есть все, чтобы стать чемпионом на следующем МЧМ»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги выступления молодежной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Команда под руководством Игоря Ларионова заняла 4-е место.

«В прошлом году мы заняли второе место. На этом турнире мы сделали шаг назад и стали четвертыми, хотя эти игроки достойны финала и золота. У нас есть все, чтобы сделать шаг вперед и на следующем мировом первенстве стать чемпионами.



Хочется сказать спасибо и всем клубам за подготовку игроков. Также нужно поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас во время всего турнира, не спали ночами, смотрели матчи. Мы это очень ценим. С такой поддержкой мы обязательно выиграем предстоящие чемпионаты мира», – сказал Ротенберг.

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