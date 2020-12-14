Финский болельщик показал оскорбительный для россиян плакат в прямом эфире во время матча МЧМ

Во время трансляции матча за бронзовые медали МЧМ-2021 между сборными России и Финляндии (1:4) произошел скандальный эпизод.

Болельщики команд имели возможность поддержать игроков на турнире. Фанатов показывали в прямом эфире в перерывах между периодами.

Один из болельщиков финской команды показал плакат, на котором было написано оскорбление в адрес россиян, сообщает Iltalehti.

В частности, на плакате было написано «Рюсся». Это уничижительное финское прозвище русских. Слово употребляется в разговорном языке зачастую в отношении всех находящихся в Финляндии русскоговорящих, происходящих из бывшего СССР, порой включая детей от смешанных браков.

Менеджер по связям с общественностью ИИХФ Адам Штайсс сообщил, что обсудил этот вопрос с телеканалом TSN. Зритель был исключен из трансляции, на экран больше не выводились кадры с неоднозначными надписями.