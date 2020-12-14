Аскаров о потерях клюшки: «Думаю купить суперклей, приклеить ее. Но голы от канадцев не из-за нее были пропущены»

Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров объяснил, почему часто терял клюшку по ходу полуфинала МЧМ-2021 против Канады (0:5).

«Тут два момента, что касается потерь клюшки. Зачастую канадцы очень хорошо играли на пятаке, и когда шайба в борьбе была, я шел ее пропихнуть подальше.

Второе: канадцы часто целенаправленно блокировали клюшку, и мне оставалось только отпускать ее, чтобы успеть переключиться.

Думаю купить себе суперклей, приклеить клюшку. Правда, проблема будет, если за ворота выходить. Как-то с этим разобраться надо, что-нибудь придумаю.

Вы такой акцент делаете… Но голы от канадцев не из-за нее были пропущены», – сказал Аскаров.

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