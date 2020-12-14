Игорь Ларионов: «Бороться и обороняться – это не стиль современной сборной России. Ребятам понравилось, что мы предлагали»

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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался после поражения от команды Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021.

«Жизнь и игра выставляет барьеры, которые нужно преодолевать. Но всегда большое путешествие начинается с маленького шага.

Бороться и обороняться всей пятеркой – это не стиль современной сборной России. Ребятам понравилось то, что мы им предлагали. Не всегда все получалось.

Мы, конечно, с уважением относились ко всем соперникам. Нужно играть в хоккей, который дает возможность развиваться. Отдельное спасибо хочу сказать клубам КХЛ и ВХЛ, которые дали этим ребятам развиваться. Мы приобрели колоссальный опыт. Не сомневаюсь, что он пригодится нам на следующий турнир.

Здесь можно извиняться сколько угодно. Скажу от себя и от тренерского штаба сборной: ребята сделали все, что могли. Но игра всегда диктует свои условия, это ведет к ошибкам.

С нашей стороны говорить о моментах, которые мы недосмотрели, преждевременно. Нужно время, чтобы все четко проанализировать. Мы все разочарованы. Но каждая команда могла оказаться на нашем месте. Сейчас важно трезво оценить ситуацию и понять, в чем мы можем быть сильнее.

Не думаю, что мы кого-то из игроков можем упрекнуть. В любом поражение всегда находят причину в тренерах. К счастью или сожалению – не знаю», – заявил Ларионов.

Россия на МЧМ при Ларионове: 4 победы, 3 поражения, команда забила всего 3 гола в играх на вылет

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