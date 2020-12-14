Илья Брызгалов: «С лозунгами в России никогда не было проблем. А после 0:5 уже немного не по себе»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал выступление молодежной команды в полуфинале МЧМ-2021 с Канадой (0:5).

– Ларионов сказал, что это поражение не трагедия, но что хорошего в таком безвольном поражении?

– В поражении не может быть ничего хорошего. О чем сейчас говорить, сегодня кто только не пнул российскую сборную, этих молодых ребят… Очень жалко, что они проиграли, у них совершенно ничего не получалось. Жизнь на этом не заканчивается, им надо побыстрее забыть эту игру, подготовиться к сегодняшнему матчу с финнами, постараться показать хороший хоккей и выиграть бронзовые медали.

А эту игру надо оставить в прошлом, проанализировать, что было сделано не так, а сегодня надо выходить с новым настроем, быть готовыми дать бой.

Хочу пожелать ребятам удачи, чтобы у них все получилось. Не ругайте их сильно, они старались и делали что могли, но вчера ничего не получалось.

– Вы говорили, что Россия и Канада – равные команды. Похоже это было на игру двух равных команд?

– В данной игре, конечно, нет.

– Это просто осечка или это показатель нашего уровня?

– Про уровень я не могу говорить, я не работаю в российском хоккее, с русской молодежью. Команда оказалась по какой-то причине не готова к этой игре.

– Хотя Ларионов перед игрой говорил, что в таких матчах рождаются легенды и Россия готова нанести Канаде первый шлепок.

– С лозунгами у нас в России никогда не было проблем, чему здесь удивляться. У каждого свое видение, я вообще не люблю бежать впереди паровоза. Помните, профессор Воланд говорил: «Я люблю сидеть низко, с низкого не так больно падать».

Делать громкие заявления, что мы сейчас выйдем и всех порвем, не в моем стиле. Потом, когда получаешь 0:5, становится немного не по себе. Надо просто выходить и делать свое дело. Поменьше заявлений, а после делать разбор. Выиграли – хорошо, проиграли – разберем и будем двигаться дальше.

Ребят сейчас надо поддержать, они отвратительно себя чувствуют. Конечно, они не хотели проигрывать Канаде вообще, а тем более с таким счетом. В эту ночь у них не получалось абсолютно ничего.

Много всяких специалистов наговорило, что они бесхарактерные и неумехи, и то не эдак, и это не так. Это неправильно. Нужно поддержать их, продолжать с ними работать индивидуально и в командном плане, – заявил Брызгалов.

Точная цитата Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» звучит так: «Я люблю сидеть низко – с низкого не так опасно падать».

Илья Брызгалов: «Пишут, Аскаров никакой. Ерунда! Потенциал огромный, важно попасть в хорошие руки»