Илья Брызгалов: «С лозунгами в России никогда не было проблем. А после 0:5 уже немного не по себе»

Теги молодежная сборная России Илья Брызгалов молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Игорь Ларионов Чемпионат.com Хоккей

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал выступление молодежной команды в полуфинале МЧМ-2021 с Канадой (0:5).

– Ларионов сказал, что это поражение не трагедия, но что хорошего в таком безвольном поражении?

– В поражении не может быть ничего хорошего. О чем сейчас говорить, сегодня кто только не пнул российскую сборную, этих молодых ребят… Очень жалко, что они проиграли, у них совершенно ничего не получалось. Жизнь на этом не заканчивается, им надо побыстрее забыть эту игру, подготовиться к сегодняшнему матчу с финнами, постараться показать хороший хоккей и выиграть бронзовые медали.

А эту игру надо оставить в прошлом, проанализировать, что было сделано не так, а сегодня надо выходить с новым настроем, быть готовыми дать бой.

Хочу пожелать ребятам удачи, чтобы у них все получилось. Не ругайте их сильно, они старались и делали что могли, но вчера ничего не получалось.

– Вы говорили, что Россия и Канада – равные команды. Похоже это было на игру двух равных команд?

– В данной игре, конечно, нет.

– Это просто осечка или это показатель нашего уровня?

– Про уровень я не могу говорить, я не работаю в российском хоккее, с русской молодежью. Команда оказалась по какой-то причине не готова к этой игре.

– Хотя Ларионов перед игрой говорил, что в таких матчах рождаются легенды и Россия готова нанести Канаде первый шлепок.

– С лозунгами у нас в России никогда не было проблем, чему здесь удивляться. У каждого свое видение, я вообще не люблю бежать впереди паровоза. Помните, профессор Воланд говорил: «Я люблю сидеть низко, с низкого не так больно падать».

Делать громкие заявления, что мы сейчас выйдем и всех порвем, не в моем стиле. Потом, когда получаешь 0:5, становится немного не по себе. Надо просто выходить и делать свое дело. Поменьше заявлений, а после делать разбор. Выиграли – хорошо, проиграли – разберем и будем двигаться дальше.

Ребят сейчас надо поддержать, они отвратительно себя чувствуют. Конечно, они не хотели проигрывать Канаде вообще, а тем более с таким счетом. В эту ночь у них не получалось абсолютно ничего.

Много всяких специалистов наговорило, что они бесхарактерные и неумехи, и то не эдак, и это не так. Это неправильно. Нужно поддержать их, продолжать с ними работать индивидуально и в командном плане, – заявил Брызгалов.

Точная цитата Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» звучит так: «Я люблю сидеть низко – с низкого не так опасно падать».

Илья Брызгалов: «Пишут, Аскаров никакой. Ерунда! Потенциал огромный, важно попасть в хорошие руки»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья