Федоров о том, что «Русская пятерка» – миф: «Было много неправды, что «Детройт» из-за нас проиграл какой-то плей-офф»

Бывший нападающий дал комментарий касательно «Русской пятерки».

– «Русская пятерка» – это реальность или маркетинговый миф?

– Я бы не хотел напрямую отвечать, дискутируя с интересными выводами. Но добавлю от себя. По моим ощущениям, мы, русские, довольно долго играли вместе в «Детройте».

Я прекрасно помню тот сезон-1995/96, в котором я набрал 107 очков. Мы играли весь сезон вместе. К сожалению, в плей-офф в те первые годы, как только нас объединили, результат не совсем получался, и не все ладилось.

Но это не потому, что «Русская пятерка» играла плохо – и я вам это говорю как профессионал. А потому, что в том «Детройте» были определенные слабые стороны.

Я говорю о хоккеистах, которые в какой-то напряженный момент подводили команду. Начнем с вратарской бригады, потом перейдем к защитникам, а закончим форвардами.

То, что я помню: с тех пор, как Боумэн создал «Русскую пятерку», мы всегда играли вместе. Да, в одном плей-офф 1998 года, когда мы встретились в финале с «Вашингтоном», я заканчивал в тройке с Дуги Брауном и Славой Козловым. выступал с другими игроками. Но сам факт «Русской пятерки» это не отменяет. Поверьте, в том сегменте времени мы провели 90 процентов на льду именно вместе.

Конечно, нам уделялось много внимания, мы попадали под большое давление. Было много неправды, что «Детройт» из-за «Русской пятерки» проиграл какой-то плей-офф. Сейчас я говорю об этом спокойно. А тогда понимал, что мы отвечаем за результат. Но не мог поверить, что мы, русские, одни такие плохие.

Когда я уже был главным менеджером ЦСКА, проанализировал то свое время в «Детройте», – и скажу вам, что даже если сложить сумму мастерства ребят из «Русской пятерки», добавив то, как мы играли и сколько голов могли забить, то мы были меньшим злом, чем другие вектора нашей команды, – сказал Федоров.