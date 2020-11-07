Тарасенко о благотворительности: «Странно читать, что лучше бы я помог русским детям. У детских болезней нет национальности»

Форвард высказался о своем участии в благотворительности.

– В интернете можно найти скрин, где видно, что вы перевели 3 000 долларов молодому хоккеисту, который получил травму головы. Это правда?

– Да, это мой перевод. Обычно я такое не афиширую, но тут кто-то заскринил и выложил. Мы с моей женой Яной считаем, что когда есть возможность, надо помогать людям, которые в этом нуждаются. Как правило, делаем это приватно. И речь не только о нашей семье. Я знаю много спортсменов, которые занимаются благотворительностью ради того, чтобы помочь, а не для пиара.

Для меня странно читать комментарии, что раз я из России, лучше бы помог русским детям. Считаю, это неправильно. У детских болезней нет национальности. Для нас нет разницы, откуда родом человек, если он нуждается в помощи. Если в итоге ребенок живет полноценной жизнью, – понимаешь, что сделал правильный выбор.

– Вы помогли этому конкретному мальчику, потому что на себе прочувствовали, насколько хоккейные травмы могут изменить жизнь?

– В первую очередь, надо понимать, что ты не можешь помогать всем. Семья на первом месте. У нас трое детей, и мы должны думать об их будущем, рассчитывать бюджет. Не сказать, что мы долго выбираем людей, кому помочь. Часто это бывает спонтанно. В данном конкретном случае я поговорил с Яной и нашим финансистом, после чего решил сделать перевод. Это идет от сердца.

– У вас никогда не было, что люди обманывали, прикрываясь благотворительными фондами?

– Я думаю, что таких людей немало. Мне много кто пишет. Больно видеть больных детей. Но еще больнее видеть, как мошенники используют их для собственного обогащения. Раньше были случаи, когда люди пытались обмануть, и обман вскрывался. Обычно, если мы помогаем, то проверяем информацию. Звоним лично, подключаем агентов, финансистов, – сказал Тарасенко.

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