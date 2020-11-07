Ларионов о 0:2 с Чехией: «Можно привести аналогию с футбольным матчем Россия – Испания на ЧМ-2018. Пробиться через 5 игроков было сложно»

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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча МЧМ с Чехией (0:2).

«Можно привести аналогию с матчем чемпионата мира по футболу [2018] России против Испании. Чехи плотно построили оборону в средней зоне, они отдали периметр. Пробиться через пять игроков было сложно.

Мы не можем дать игрокам лекала, чтобы они всегда действовали именно так [комбинационно]. Игра сама диктует условия», – сказал Ларионов.

Первое поражение России на МЧМ-2021 – не смогли вскрыть оборону чехов. Мы смотрели трансляцию этого матча вместе

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