Роман Ротенберг: «Наша молодежка обыграла мужиков на Кубке «Карьялы». Удачи ей в Эдмонтоне»

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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался касательно МЧМ-2021, который пройдет в Эдмонтоне.

«Сейчас мы акцентируем внимание на МЧМ, жить в «пузыре» – это вызов. Тренерский штаб высылает ребятам программу подготовки, но ничего не заменит человеческого общения. Все в строю, нет никаких позитивных тестов, все хорошо. Команда на позитиве, все готовы играть.

Вспомните, как наша молодая команда обыграла мужиков на Кубке «Карьялы». Они героически выступили, обыграли мужиков. Они заложили фундамент этой победы. Мы желаем нашим парням удачи в Эдмонтоне.

Тот фундамент, который мы заложили на Олимпиаде в Южной Корее, это наш фундамент будущего», – сказал Ротенберг.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января.

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