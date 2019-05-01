«Адмирал» намерен вернуться в КХЛ в следующем сезоне

«Адмирал» начинает подготовку к возвращению в КХЛ через сезон.
Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что состоялась встреча с Геннадием Тимченко.
«Начинаем готовить наш «Адмирал» к хоккейному сезону-2021/22.
Об этом договорились с руководством КХЛ. Нашли поддержку у Вячеслава Фетисова. Надеюсь, нас ждет новый яркий этап в спортивной жизни команды», – написал Кожемяко.
Напомним, что ближайший чемпионат «Адмирал» пропустит из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.
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