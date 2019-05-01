«Адмирал» намерен вернуться в КХЛ в следующем сезоне

начинает подготовку к возвращению в КХЛ через сезон.

Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что состоялась встреча с .

«Начинаем готовить наш «Адмирал» к хоккейному сезону-2021/22.

Об этом договорились с руководством КХЛ. Нашли поддержку у . Надеюсь, нас ждет новый яркий этап в спортивной жизни команды», – написал Кожемяко.

Напомним, что ближайший чемпионат «Адмирал» пропустит из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.

«Адмирал» ушел из КХЛ из-за коронавируса: его бюджет направят на борьбу с болезнью