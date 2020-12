«Сан-Хосе» представил юбилейную форму в честь 30-летия. У «Шаркс» может быть 5 комплектов в сезоне

представил логотип в честь 30-летия клуба и юбилейную форму с оригинальной эмблемой и расцветкой.

Таким образом, в следующем сезоне «Шаркс» могут задействовать сразу 5 комплектов формы. Кроме юбилейного, это обычные домашний и гостевой, черный альтернативный, а также недавно представленный ретро-вариант.

Ранее в истории сразу 5 комплектов в одном сезоне использовал только (2008/09) в рамках празднования 100-летия клуба.

History repeats itself 😍



Purchase your own heritage jersey by visiting https://t.co/l5ViyU4PdP or the Sharks Team Store at SAP Center. pic.twitter.com/sviOMPHb6L — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) December 16, 2020

Original and iconic. Our #ootd fit just right 👌🏻 pic.twitter.com/tmzmRNPsoG — Christina Marleau (@c_marleau) December 16, 2020