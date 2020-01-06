Первый канал покажет все матчи сборной России на МЧМ-2021 в прямом эфире

Первый канал покажет все матчи с участием сборной России на групповом этапе и в плей-офф МЧМ-2021.
Каждая игра будет транслироваться в прямом телеэфире и онлайн на эксклюзивной основе.
Даты и время трансляций:
26 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против США;
28 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Чехии;
30 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Австрии;
31 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Швеции;
2-3 января 2021 года – 1/4 финала;
4-5 января 2021 года – 1/2 финала;
6 января 2021 года, 05:30 – финал.
Также Первый канал будет вести прямую трансляцию товарищеского матча Россия – Канада 24 декабря (в 02:00) перед началом чемпионата.
Кроме того, ключевые игры дополнительно будут показаны в повторе в более удобное для зрителей центральной части России время.