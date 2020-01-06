Первый канал покажет все матчи сборной России на МЧМ-2021 в прямом эфире

Первый канал покажет все матчи с участием сборной России на групповом этапе и в плей-офф МЧМ-2021.

Каждая игра будет транслироваться в прямом телеэфире и онлайн на эксклюзивной основе.

Даты и время трансляций:

26 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против США;

28 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Чехии;

30 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Австрии;

31 декабря 2020 года, 05:30 – Россия против Швеции;

2-3 января 2021 года – 1/4 финала;

4-5 января 2021 года – 1/2 финала;

6 января 2021 года, 05:30 – финал.

Также Первый канал будет вести прямую трансляцию товарищеского матча Россия – Канада 24 декабря (в 02:00) перед началом чемпионата.

Кроме того, ключевые игры дополнительно будут показаны в повторе в более удобное для зрителей центральной части России время.