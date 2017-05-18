Скончался обладатель Кубка Гагарина Чернов. Ему было 38 лет

Бывший нападающий и московского «Динамо» Артем Чернов умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщила Светлана Кольцова, супруга экс-защитника «Салавата» Кирилла Кольцова.

«Сегодня произошло большое горе. Мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего «юлаевца» Артема Чернова.

Сердце разрывается от боли, но все, что мы сейчас можем сделать, это помолиться», – написала Кольцова.

Чернов выступал в за , , , «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь».

Всего на его счету 300 матчей и 111 (47+64) очков.

В 2012 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо».

Клуб выразил соболезнования родным и близким хоккеиста.