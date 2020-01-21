Судьи не засчитали гол «Торпедо» при счете 4:5 в 3-м периоде с «Ак Барсом» из-за того, что шайба покинула площадку

«Ак Барс» победил «Торпедо» (7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
При счете 5:4 в пользу казанцев судьи не засчитали гол нижегородской команды, который позволил бы ей сравнять счет.
После гола Кирилла Уракова главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов попросил арбитров посмотреть эпизод со взятием ворот.
В результате видеопросмотра судьи определили, что перед голом шайба покинула игровую площадку.
На матче работали главные арбитры Виктор Спирин и Станислав Раминг.
«Ак Барс» – «Торпедо» – 7:5. Казанцы выиграли 7 из 8 последних матчей, Тихонов сделал хет-трик