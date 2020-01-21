Судьи не засчитали гол «Торпедо» при счете 4:5 в 3-м периоде с «Ак Барсом» из-за того, что шайба покинула площадку

победил (7:5) в матче регулярного чемпионата .

При счете 5:4 в пользу казанцев судьи не засчитали гол нижегородской команды, который позволил бы ей сравнять счет.

После гола главный тренер «Ак Барса» попросил арбитров посмотреть эпизод со взятием ворот.

В результате видеопросмотра судьи определили, что перед голом шайба покинула игровую площадку.

На матче работали главные арбитры Виктор Спирин и Станислав Раминг.

«Ак Барс» – «Торпедо» – 7:5. Казанцы выиграли 7 из 8 последних матчей, Тихонов сделал хет-трик