«Ак Барс» – «Торпедо» – 7:5. Казанцы выиграли 7 из 8 последних матчей, Тихонов сделал хет-трик

Теги Ак Барс Торпедо Дэвид Немировски Дмитрий Квартальнов Виктор Тихонов-младший КХЛ Хоккей

«Ак Барс» победил «Торпедо» (7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды забросили 12 шайб на двоих, шесть из которых – в третьем периоде.

Нападающий казанского клуба Виктор Тихонов оформил хет-трик, забив на 11-й, 19-й и 58-й минутах.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова выиграла семь из восьми последних игр.

«Ак Барс» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 28 играх.

«Торпедо» под руководством Дэвида Немировски расположилось на десятой позиции на Востоке, имея на счету 24 балла в 26 играх.

Ак Барс – Торпедо 7:5 (2:1, 2:1, 3:3)
Дата проведения
19 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Миле (Чехович)
1:1 – 10 Тихонов (Доус, Лучевников)
2:1 – 18 Тихонов (Да Коста)
3:1 – 28 Галиев (Зарипов)
3:2 – 29 Шенфельд (Дер-Аргучинцев, Клуз)
4:2 – 31 Воронков (Бурмистров, Зарипов)
4:3 – 42 Шварц ()
4:4 – 52 Чехович (Аляев)
5:4 – 55 Юдин (Глухов)
6:4 – 57 Тихонов (Да Коста)
7:4 – 59 Лямкин ()
7:5 – 59 Пайгин (Уайдман)

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