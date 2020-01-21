«Ак Барс» – «Торпедо» – 7:5. Казанцы выиграли 7 из 8 последних матчей, Тихонов сделал хет-трик

«Ак Барс» победил «Торпедо» (7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Команды забросили 12 шайб на двоих, шесть из которых – в третьем периоде.
Нападающий казанского клуба Виктор Тихонов оформил хет-трик, забив на 11-й, 19-й и 58-й минутах.
Команда тренера Дмитрия Квартальнова выиграла семь из восьми последних игр.
«Ак Барс» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 28 играх.
«Торпедо» под руководством Дэвида Немировски расположилось на десятой позиции на Востоке, имея на счету 24 балла в 26 играх.
- Дата проведения
- 19 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- 0:1 – 2 Миле (Чехович)
- 1:1 – 10 Тихонов (Доус, Лучевников)
- 2:1 – 18 Тихонов (Да Коста)
- 3:1 – 28 Галиев (Зарипов)
- 3:2 – 29 Шенфельд (Дер-Аргучинцев, Клуз)
- 4:2 – 31 Воронков (Бурмистров, Зарипов)
- 4:3 – 42 Шварц ()
- 4:4 – 52 Чехович (Аляев)
- 5:4 – 55 Юдин (Глухов)
- 6:4 – 57 Тихонов (Да Коста)
- 7:4 – 59 Лямкин ()
- 7:5 – 59 Пайгин (Уайдман)