«Ак Барс» – «Торпедо» – 7:5. Казанцы выиграли 7 из 8 последних матчей, Тихонов сделал хет-трик

победил (7:5) в матче регулярного чемпионата .

Команды забросили 12 шайб на двоих, шесть из которых – в третьем периоде.

Нападающий казанского клуба оформил хет-трик, забив на 11-й, 19-й и 58-й минутах.

Команда тренера выиграла семь из восьми последних игр.

«Ак Барс» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 28 играх.

«Торпедо» под руководством расположилось на десятой позиции на Востоке, имея на счету 24 балла в 26 играх.