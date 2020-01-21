Премьер Беларуси: «ЧМ-2021 используют как инструмент шантажа и давления. Призывы к бойкоту несостоятельны»

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал ситуацию вокруг ЧМ-2021, который должен состояться в Минске и Риге.
«В целом со стороны Республики Беларусь подготовка проходит в соответствии с планом и утвержденными сроками.
Хочу обратить внимание на то, что попытки дискредитировать Республику Беларусь как организатора мероприятия продолжаются.
Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент определенного шантажа и давления. Но мы к этому готовы. Поэтому все призывы к бойкоту, которые раздаются, несостоятельны.
Тем не менее мы должны быть готовы к действиям в случае принятия решений об изменении формата проведения чемпионата, в том числе, к проведению его полностью на территории Республики Беларусь.
Вероятно, экономическая ситуация может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей
ИИХФ уже неоднократно заявляла о том, что какой-то перенос или отмена чемпионата по политическим причинам не имеют места», – сказал Головченко.
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