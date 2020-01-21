Овечкин о первом сезоне в НХЛ: «Понимаешь, что в России тебя ждут и любят, а в США ты занимаешь чужое место»

Форвард рассказал о начале свой карьеры в США.

– У тебя первое время было желание вернуться домой?

– У меня была мечта играть именно в . Понятное дело, если бы у меня ничего не получалось, я бы полетел домой, там бы не сидел.

Когда приехал, я знал [по-английски] двадцать слов. Первое – discount и второе – yes/no, все. Я приходил: «Discount?» – «Yes-yes». Ну, конечно, образно говоря.

Ты приезжаешь в Америку, ты не знаешь английский, у тебя ни друзей, никого нет. Ты 10 дней живешь у генерального менеджера, который по-русски вообще ничего не понимает. А ты не понимаешь по-английски.

Ты на завтрак встаешь и не можешь объяснить, как будут хлопья по-английски. Ты: «Хлопья-хлопья?». А он: «Что ты хочешь?» И показываешь, что хочешь кушать.

Потом постепенно начинаешь учить слова, уже вступаешь в какие-то диалоги, понимаешь шутки. У нас менталитеты даже по юмору совсем разные. Если посмотреть на людей, которые смеются над какими-то шутками, а ты английский немного знаешь, думаешь: «Над чем они смеются? Это не так уж смешно».

К этому нужно было привыкнуть. Но когда первый год прошел, я летел домой – «Аэрофлот», все хорошо, принесли борщ, два черненьких хлебушка. Взял так [понюхал]… Домой. «Девушка, а можно, пожалуйста, еще два кусочка?»

В те времена, конечно, жизнь там была совсем другой. Ночные клубы были другие, люди были другие. Ты приезжаешь [в Россию] и понимаешь, что тебя здесь ждут и любят. А приезжал туда и понимал, что просто едешь на работу, занимаешь там чужое место, – сказал Овечкин.

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