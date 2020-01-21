Андрей Василевский: «Русская сущность: появились деньги – пошел и потратил. В НХЛ люди скромные»

Голкипер высказал свое отношение к деньгам.

– По поводу бизнеса не задумывались? Хоккеисты сейчас берутся инвестировать, хотя это непростое дело. Помните, Сергей Федоров прогорел, а, скажем, Артемий Панарин пытается разобраться во всем сам. Мысли о будущем в этом плане у вас есть?

– У меня есть пара людей, которые мне помогают, я советуюсь. Это не бизнес, не ресторан, не кафе.

Наверное, я ничего такого открывать не буду. В этом плане у меня, насколько я знаю, все нормально.

– У вас же своя линия одежды – AV. До сих пор вся команда носит?

– Конечно, постоянно просят. Я уже этих кепок раздал штук 300, все постоянно просят.

Используется мое имя, я какой-то процент получаю, все довольны. Но я сам только логотип сделал. Классно раздавать всем знакомым, друзьям.

– Чувствуется, что у вас есть жилка бизнесмена. Каждая копейка на счету?

– Я стараюсь не разбрасываться деньгами. Могу себе купить что-то, но в разумных пределах.

Если есть возможность заработать или сэкономить, пользуюсь. Пока мое имя на слуху, надо пользоваться.

– У нас некоторые болельщики думают, что хоккеист может просто по улице идти и разбрасываться деньгами.

– Я даже не знаю. Может, в такие зарплаты большие. Я уже шесть лет живу в Америке и видел людей, которые давно играют в .

У людей контракты на 7-8 млн долларов, но они очень спокойные и скромные. Да, у них хорошая машина, хороший дом. Но одеваются они скромно.

Русская привычка, когда надо купить себе какие-то крутые часы, какой-то крутой «лук» – этого нет. А на русских посмотрите… Часы, обувь, ремень… Вот как я к вам сейчас пришел – такой же пижон.

Это какая-то русская сущность: появились деньги – пошел и потратил. Но если у тебя хороший доход, то нужно делать бюджет на будущее: для детей, внуков и себя в старости, – сказал Василевский.