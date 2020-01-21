Роман Ротенберг: «За счет русского характера, командного духа и самоотдачи превзошли Швецию»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу национальной команды в матче против Швеции (2:1 Б) в рамках финского этапа – Кубка «Карьялы».

За россиян на турнире играют хоккеисты молодежной сборной под руководством Игоря Ларионова.

Для российской команды это вторая победа на турнире. В четверг россияне обыграли сборную Финляндии (6:2). В воскресенье состоится матч со сборной Чехии.

«Сегодня был совсем другой матч. Шведская команда намного сильнее, это другой уровень сопротивления. Их тактика на сегодняшний день во многом похожа на тактику сборной России. Это современный агрессивный хоккей, хорошее катание. Сегодня мы увидели высокие скорости и очень хороший уровень хоккея с обеих сторон.

У нас сегодня было очень много потерь и ошибок, но за счет русского характера, командного духа и самоотдачи мы превзошли сборную Швеции. В первую очередь отмечу командный дух. Все отработали на максимуме, играли друг за друга, для нас и тренерского штаба это очень важный матч с точки зрения будущего.

Сегодня мы увидели много интересного в плане работы тренерского штаба с той точки зрения, как мы можем улучшить управление игрой. Нам надо улучшать большинство, сегодня мы не забросили ни одной шайбы, но в то же время мы очень хорошо сыграли в меньшинстве, это все работа нашего штаба.

Надо отметить хорошую индивидуальную работу с игроками всех клубов, они приезжают в сборную в хорошем состоянии. Сегодня мы не уступили в борьбе и единоборствах, превзошли очень серьезного соперника в скорости.

Сборная Чехии – это следующая ступень, по этому турниру видно, что это еще более серьезный соперник. будет для нас самым серьезным соперником на этом турнире, но сыграв правильно тактически и разобрав ошибки сегодняшнего матча, мы завтра как всегда пойдем только за победой», – сказал Ротенберг.

🔥Российская молодежка вытащила матч в конце третьего периода и обыграла Швецию. Наши голы – тут