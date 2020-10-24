Роман Ротенберг: «Хабиб, ты непобедим. Семья – самое важное, что у нас есть»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу Хабиба Нурмагомедова в бое с Джастином Гейджи за звание чемпиона UFC в легком весе.
«Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи и завершил на этом свою карьеру➡️.
Победу Хабиб посвятил отцу. Ну а матери посвятил окончание карьеры, чтобы исполнить свое обещание и проводить с ней больше времени.
Семья – это действительно самое важное, что у нас есть. Ты непобедим, Хабиб!» – написал Ротенберг.
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