Роман Ротенберг: «Хабиб, ты непобедим. Семья – самое важное, что у нас есть»

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Вице-президент СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу Хабиба Нурмагомедова в бое с Джастином Гейджи за звание чемпиона UFC в легком весе.

«Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи и завершил на этом свою карьеру➡️.

Победу Хабиб посвятил отцу. Ну а матери посвятил окончание карьеры, чтобы исполнить свое обещание и проводить с ней больше времени.

Семья – это действительно самое важное, что у нас есть. Ты непобедим, Хабиб!» – написал Ротенберг.

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