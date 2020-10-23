Сергей Толчинский: «Авангард» болеет за Хабиба! Будем смотреть бой всей командой»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу в матче КХЛ против (6:3), а также высказался касательно предстоящего боя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи.

«Здорово сыграли, 6:3 выиграли. Тяжело было, но классно действовали в защите и реализовали свои моменты. Конечно, я сильно расстроился, что не забил буллит. Сделал то, что не собирался делать, как-то зажало меня.

Рад, что подписал Якупова. Очень талантливый, быстрый хоккеист.

Как повлияла длинная пауза? Отдохнули, но и тонус игровой был потерян. Внутри сезона сложно заново начинать играть.

Бой Нурмагомедов – Гейджи? Будем смотреть всей командой. Конечно, болеем за Хабиба!» – сказал Толчинский.

Овечкин – Хабибу: «Вся страна будет за тебя болеть, братуха»

Хабиб против Гейджи – главный бой года. Онлайн UFC 254