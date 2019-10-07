Кирилл Кирсанов: «Разницы между Ротенбергом и другими тренерами нет. Все квалифицированные специалисты»

Защитник СКА Кирилл Кирсанов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в матче регулярного чемпионата .

«Все бились, выполняли свои функции на сто процентов, но больше повезло «Динамо», поэтому они и победили.

Я, конечно, не ветеран. Получил новые эмоции, новый стресс. Мне еще работать и работать, чтобы выходить на более высокий уровень и играть в КХЛ. Опыт дается с каждым матчем. Каждая игра особенная.

Разницы между и другими тренерами нет. Все квалифицированные специалисты. Наставник есть наставник. Хоть он и исполняющий обязанности, но все-таки тренер», – сказал Кирсанов.

Роман Ротенберг: «Не согласны с поражением от «Динамо». Где-то тренерский штаб не отработал»