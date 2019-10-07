Ротенберг будет и.о. главного тренера СКА в игре с «Сочи». Под его руководством команда проиграла два матча из двух

Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче против .

Ранее Ротенберг уже исполнял обязанности главного тренера петербургской команды в матчах с «Магниткой» (1:4) и (2:3 Б).

У 39-летнего менеджера уже больше года есть право тренировать.

В 2019 году он был в числе слушателей Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

В трех гостевых играх командой руководил тренер Лев Бердичевский. Сообщалось, что у Ротенберга подозрение на коронавирус.

Главный тренер СКА Валерий Брагин ранее ушел на карантин.

Матч СКА – «Сочи» состоится сегодня, 9 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.