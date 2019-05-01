Эвандер Кэйн недоволен реакцией НХЛ на стрельбу в чернокожего в Висконсине: «Говорить об этих проблемах должен не только я»

Форвард раскритиковал реакцию игроков на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

«Честно говоря, я мало что слышал о покушении на Джейкоба Блейка. К сожалению, мы говорим о еще одном невооруженном чернокожем, которому стреляют в спину на глазах у его детей.

У нас уже были эти разговоры в связи с убийством Джорджа Флойда. Все хотели быть лучше, хотели убедиться, что мы будем говорить об этом и в дальнейшем будем справляться лучше. Вот еще один пример. К сожалению, это также еще один пример отсутствия внимания нашей лиги, наших игроков и СМИ, которые освещают нашу игру.

Говорить об этих проблемах должен не только я как представитель меньшинств в НХЛ. Дело не только в позиции или проблемах , , Джоэла Уорда или Мэтта Дамбы, это касается всех. Пока каждый не решит проявить инициативу и, возможно, отказаться от некоторых своих привилегий, чтобы по-настоящему бороться вместе с нами, мы будем в той же ситуации, что и сейчас.

Делать заявления – это отлично, как и отправлять твиты, публиковать сторис и фотографии в инстаграме. Но в итоге речь пойдет о реальных действиях и значимых изменениях. К сожалению, это все еще не происходит. Нам нужно стать лучше», – сказал Кэйн Sportsnet.

23 августа в Висконсине полицейские семь раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован.

Игроки НБА бойкотируют плей-офф. Причина: стрельба полицейских в чернокожего в Висконсине